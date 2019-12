Het Belgische wielermoment van het voorbije decennium: Van Avermaet in Rio, Gilbert en Benoot met een machtsontplooiing en Campenaerts pakt het werelduurrecord

De voorbije tien jaar brachten ons opnieuw enkele onvergetelijke wielermomenten. Tijdens de laatste dagen van het jaar blikken we er dan ook nog eens met veel plezier op terug. Vanaf het middaguur op 31 december kan u tot 's avonds stemmen op uw favoriete moment. Eindigen doen we met deel 3.

Greg Van Avermaet pakt Olympische titel in Rio

Een gouden medaille voor België tijdens de Olympische Spelen in Rio hoort er uiteraard bij in deze lijst. In augustus 2016 schreef Greg Van Avermaet geschiedenis door op Copacabana Olympisch kampioen te worden. Na een loodzware race bleven in de finale enkel Geraint Thomas, Rafal Majka, Jakob Fuglsang, Sergio Luis Henao, Vincenzo Nibali en Greg Van Avermaet over voorin.

De kopgroep van zes renners splitste op een nieuwe pittige beklimming en enkel Majka, Henao en Nibali waren nog over. De laatste twee daalden vervolgens te gretig af en gingen tegen de vlakte waardoor de Pool Rafal Majka plots alleen op weg was naar Olympisch goud. De Pool kon het niet volhouden en zag uit de achtergrond Jakob Fuglsang en Greg Van Avermaet terugkeren op een kilometer van de finish.

Van Avermaet wint de sprint

In de sprint was Van Avermaet veel te sterk voor Fuglsang (zilver) en Majka (brons) en pakte een gouden medaille voor België in het wegwielrennen tijdens de Olympische Spelen. Hij volgde de Kazach Aleksandr Vinokoerov die vier jaar daarvoor in Londen de sterkste was.

Philippe Gilbert wint de Ronde van Vlaanderen na solo van liefst 55 kilometer

Na dominante jaren in de heuvelklassiekers besloot Philippe Gilbert zich meer en meer te richten op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. In de Ronde van 2017 reed Quick-Step Floors op een kleine 100 kilometer van de aankomst het peloton al helemaal aan flarden op de Muur van Geraardsbergen. Tom Boonen speelde een belangrijke rol en reed als een bezetene in dienst van Gilbert.

Op 55 kilometer van de aankomst achtte Gilbert zijn moment gekomen. Op de Oude Kwaremont keek hij niet meer om, een beresterke Gilbert reed een dikke halve minuut weg en niemand zag hem nog terug. In de achtergrond kwamen Oliver Naesen, Peter Sagan en Greg Van Avermaet wel nog dichter, maar een valpartij op de top van de Oude Kwaremont brak het verzet helemaal.

Gilbert pakte zo de zege als Belgisch kampioen in de Ronde van Vlaanderen. In 2019 deed hij er met Parijs-Roubaix nog een vierde monument bij.

Eerste profzege voor Tiesj Benoot in loodzware Strade Bianche na superdag

In 2018 kregen we een schitterende Strade Bianche te zien. De gietende regen in Toscane maakte van de grindwegen modderpoelen. Op 65 kilometer van de meet begon de finale toen de Fransman Romain Bardet een aanval van Alejandro Valverde counterde. Er was één man die de Franse klimmer kon volgen: Wout van Aert.

Van Aert en Bardet reden een minuut weg tot Pieter Serry en Tiesj Benoot in de tegenaanval gingen. De renner van Lotto-Soudal liet even later Serry achter en kwam vanuit een schijnbaar verloren positie voorin opnieuw aansluiten. Op de laatste grindstrook reed Benoot zelfs weg van Bardet en van Aert en pakte zo zijn eerste profzege op de loodzware aankomststrook richting de Piazza del Campo.

Victor Campenaerts verpulvert het werelduurrecord van Bradley Wiggins

54,526 km was het record van Bradley Wiggins dat Victor Campenaerts moest proberen te verbreken. De tijdrijder van Lotto-Soudal koos ervoor om de recordpoging zorgvuldig voor te bereiden met een speciale stage en Namibië en dat loonde ook.

Een kaal geschoren Victor Campenaerts waagde in april in Mexico zijn kans en met succes. Vocsnor verpulverde het record van Wiggins en zette een afstand van 55,089 kilometer neer. Een fenomenale prestatie en voorlopig hét hoogtepunt uit de carrière van Campenaerts.

Deel 1: Jelle Vanendert wint op de Plateau de Beille, Johan Vansummeren houdt Fabian Cancellara af in Roubaix en Gilbert bekroont voorjaar met de winst in Luik-Bastenaken-Luik: Leest u HIER.

Deel 2: Tom Boonen rondt een monstersolo af in Parijs-Roubaix, Gilbert wordt wereldkampioen in Valkenburg en De Gendt bedwingt de bergen in Italië: Leest u HIER.