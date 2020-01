Loes Sels wist niet meer dat ze de fiets nog opstapte na harde smak in Baal

Het is niet meteen het meest gelukkige seizoen van Loes Sels. Van blessures naar mindere wedstrijden naar valpartijen. Enkele vrouwen hadden tijdens de cross in Baal moeite om op de dirt jumps overeind te blijven. Vooral Sels maakte daar een harde klap.

Sels maakte een ferme zwieper waardoor ze in aanraking kwam met de nadarhekken en vervolgens hard tegen de grond ging. Minutenlang bleef de renster van IKO-Crelan staan om ervan te bekomen. Nadien hervatte Sels opnieuw de wedstrijd, om uiteindelijk te moeten opgeven.

Het nichtje van Sanne Cant had het zichtbaar moeilijk na haar valpartij: het was een logische keuze om op te geven. Naar verluidt herinnerde ze zich na de cross zelfs niet meer dat ze na haar val toch nog even op de fiets was gestapt. Verder onderzoek lijkt dus wel aangewezen.