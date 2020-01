Voorbereiding Campenaerts op Tokio 2020 begint al: "Alles om onze dromen te verwezenlijken die in 2020 onze grootste doelen zijn geworden"

Het wordt een boeiend 2020 voor Victor Campenaerts. De eerste voorbereidingen zijn alvast begonnen. Hij werd alvast uitgewuifd door zijn vriendin, Fanny Lecluyse.

Voor Lecluyse én voor Campenaerts wordt 2020 er eentje waarin de dromen de grote doelen moeten worden in Tokio. Lecluyse wuifde haar vriend alvast uit via de sociale media ...

Of Campenaerts naar Tokio mag? Daarover is nog geen duidelijkheid, want de tweede tijdritplaats naast Evenepoel is nog niet uitgedeeld.

Maar de renner van NTT gaat zich alvast volop voorbereiden en is vertrokken voor een langdurige stage in Namibië. Een jaar geleden bereidde hij zich daar ook al voor op het Werelduurrecord.

"Hij zal bij NTT een kans krijgen om zich volop voor te bereiden op de Olympische Spelen. Dat zal ook nodig zijn", aldus José De Cauwer in Het Nieuwsblad.