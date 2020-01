Zijn ploeg doet budget maal drie voor Van der Poel: "Kan elders iets meer verdienen, maar hier heb ik de vrijheid"

In Badhoevedorp is de ploeg rond Mathieu van der Poel officieel voorgesteld. Zoals bekend prijken de naamsponsors Alpecin en Fenix op de tenues van het team. Om Van der Poel nog beter kunnen omringen, is het budget verdriedubbeld.

Geen Corendon-Circus meer, vanaf nu gaat het over Alpecin-Fenix wanneer er verwezen wordt naar de ploeg van Mathieu van der Poel. Over het programma dat hij kan rijden, heeft het team al een goed beeld. Christophe Roodhooft laat aan VRT NWS weten dat het ticket voor Milaan-Sanremo en de Strade Bianche alvast binnen is. STARTRECHT IN KOERSEN VAN FLANDERS CLASSICS Ook voor Parijs-Roubaix ziet het er goed uit. Voor de Waalse klassiekers en de Amstel Gold Race is nog afwachten. Deelname aan de Vuelta lijkt dan weer een moeilijke zaak te gaan worden. Alpecin-Fenix kan wel starten in alle wedstrijden van Flanders Classics, indien het dat wenst. Door het aantrekken van nieuwe sponsors is er ook voldoende financiële slagkracht om Van der Poel te houden, al zijn er nog andere ploegen die hem nog een hoger loon kunnen aanbieden. "Ik kan op een ander iets meer verdienen, maar hier heb ik de vrijheid om te doen wat ik doe. Uiteraard heeft de ploeg ook meegewerkt aan de renner die ik vandaag ben."