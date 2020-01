Rohan Dennis onthult groot complex: "Het ging zover dat ik me schuldig voelde en niet wou eten op training"

Velen stelden zich grote vragen na de opgave van Rohan Dennis in de Tour van 2019 en waarom hij lang niet meer presteerde. De wereldkampioen tijdrijden heeft nu deels een verklaring gegeven. Het komt eigenlijk neer op een eetstoornis, met ook mentale problemen.

"Vorig jaar dacht ik dat ik fysiek wel in staat kon zijn om een renner voor de grote ronden te worden", zegt Dennis aan Adelaide Advertiser. "Maar ik wist niet zeker of die weg wel moest inslaan. Ik begon te eten en daarna at ik weer niet meer en zo was ik op weg richting een complex of een ziekte."

Dat nam grote vormen aan. "Het ging zover dat ik gewicht aan het winnen was, één biertje dronk, maar nadien me schuldig voelde en de volgende dag niet wou eten op training. Ik kon dan ook niet behoorlijk trainen. Dan denk je dat je slecht bent, je voelt je neerslachtig en zo gaat het maar door."

CREATINE EN PROTEÏNE

Toch kwam de Australiër er weer bovenop. Het verlengen van zijn wereldtitel tijdrijden is daarvan het beste bewijs. "Net voor het WK woog ik amper 68 kilogram, maar dat kwam door de stress en door het feit dat ik elke avond tussen 100 en 300 gram chocolade at. Creatine en proteïne brachten me terug op mijn gewicht voor het tijdrijden, wat 70-71 kilogram is."