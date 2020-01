Eerste wegwedstrijd van 2020: Wereldkampioen Rohan Dennis kan zich niet kronen tot Australisch kampioen tijdrijden

Rohan Dennis is niet de nieuwe Australische kampioen tijdrijden. De wereldkampioen verloor met 18 seconden van hardrijder Luke Durbridge.

2020 is een week ver en we hebben onze eerste wegwedstrijd alweer gehad. Mitchelton-Scott-renner Luke Durbridge heeft zich gekroond tot Australisch kampioen tijdrijden. Hij was 18 seconden sneller dan wereldkampioen Rohan Dennis die dus tevreden moet zijn met de zilveren medaille. Verder eindigde ook Chris Harper (Jumbo-Visma) nog op het podium. Op zondag staat de wegrit op het programma.

Uitslag

1. Luke Durbridge 46'18"

2. Rohan Dennis 18"

3. Chris Harper 1'53"

4. Michael Hepburn 2'04"

5. Nathan Haas 2'11"

6. Damien Howson 2'34"

7. Marcus Culey 2'43"

8. Jordan Villani 2'55"

9. Michael Freiberg 3'05"

10. Dylan Sunderland 3'39"