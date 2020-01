Sanne Cant blijft oppermachtig in eigen land en zet hegemonie verder, Truyen kampioene bij de beloften

Bij de dames waren alle ogen gericht op het BK op Sanne Cant die als drievoudig wereldkampioene nog altijd een enorm overwicht heeft ten opzichte van haar landgenotes. Dat onderstreepte ze nog eens fijntjes op Linkeroever. Goed voor haar elfde(!) Belgische titel op rij.

De drie verwachte namen voor het podium - Cant, Van Loy en Verdonschot - roerden zich meteen en aanvankelijk ging Loes Sels nog mee. Al duurde dat niet al te lang, voornamelijk omdat Cant niet wilde talmen en al vroeg een hoog tempo oplegde.

CONTROLE BIJ CANT

Van Loy en Verdonschot hielden het nog een ronde uit, maar nadien ging Cant er wel vandoor. Ook achter haar kwam er afscheiding: Verdonschot koerste rond op plaats twee, Van Loy op plaats drie. Al bleef het verschil tussen beiden overbrugbaar. Verdonschot kende even een opflakkering. Cant hield het echter netjes onder controle en diepte haar voorsprong nadien vlot uit.

Samen met de dames elite reden ook de beloften mee en zij konden ook een kampioenentrui verdienen. Marthe Truyen beschikte bij de beloften over de beste papieren. De prijzen waren bij de dames dus relatief vroeg in de koers verdeeld. Verdonschot won immers het pleit van Van Loy om het zilver bij de elite.

VERDONSCHOT HOUDT VAN LOY AF

Cant was in deze categorie veruit de sterkste. Haar elfde driekleur maakt haar alleen recordhoudster wat Belgische titels betreft. Roland Liboton wist bij de mannen destijds tien stuks. Van Loy finishte nog dicht achter Verdonschot, maar de hiërarchie van de top drie bleef dus ongewijzigd. Ook geen ommekeer bij de beloften: die titel ging naar Marthe Truyen. Suzanne Verhoeven won bij de elite zonder contract.