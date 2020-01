Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt neemt Denise Betsema niet mee naar het WK

De Nederlandse Denise Betsema zal in Zwitserland niet deelnemen aan het WK veldrijden. De bondscoach Gerben de Knegt heeft besloten om haar thuis te laten.

De Knegt rekent in Zwitserland vooral op Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Lucinda Brand en Yara Kastelijn. Vier rensters die dus wel eens de wereldtitel zouden kunnen pakken. Stevige concurrentie dus voor de huidige wereldkampioene Sanne Cant.

Denise Betsema moet nog een jaar wachten op een nieuwe WK-deelname. Afgelopen zaterdag maakte ze haar comeback en eindigde ze meteen als tweede in de Kasteelcross in Zonnebeke. Ze hoopte nog even op een deelname aan het WK, maar de Knegt besloot om haar te niet te selecteren.