WK van Cant compleet mislukt: "Een kutseizoen"

Het is de Belgische trui waar Sanne Cant voortaan in te zien zal zijn, niet langer in de regenboogtrui. Dat ze die laatste zou moeten afgeven, dat zat er wel in. Maar zo'n belabberd WK... Daar werd niet op gerekend.

Een miezerige twaalfde plek na een koers in de anonimiteit. Meer was haar niet gegund. Het was al van in het begin achtervolgen. "Die ene goeie dag die er moest komen, is er duidelijk niet gekomen", vertelde Cant aan HLN. "Ik dacht: ik kom er wel door, zo meteen schuif ik wel op."

Naar achter in plaats van naar voor

Het werd echter alleen maar erger. "Ik schoof ook op. Naar achter in plaats van naar voor." Dat was uiteraard niet de bedoeling. "Niet dat ik dit totaal niet zag aankomen. Zo naïef ben ik niet. Maar de beterschap van de voorbije weken stemde me optimistisch."

Nu het WK in de soep draaide, oogt de balans wel magertjes. "Het was al een kutseizoen en ik heb er nog een extra kutdag achteraan gebreid. Woensdag start ik in Maldegem in mijn Belgische tricolore, die ik met fierheid zal dragen. Na Oostmalle ga ik alles eens op een rijtje zetten."