Laura Verdonschot neemt het op voor Sanne Cant: "Ik kan me inbeelden hoe ze zich voelt"

Als tweede Belgische werd het ook voor Laura Verdonschot geen groots WK, maar de vooropgestelde top tien haalde ze wel. Sanne Cant viel daar nog buiten. Verdonschot had achteraf een woordje van steun over voor de drievoudig wereldkampioene.

Want ook Verdonschot kon niet ontkennen dat de snelheden die de Nederlandse dames ontwikkelen momenteel van een ander niveau zijn. "We hebben dit jaar gezien dat ze immens snel rijden en dat er weinig aan te doen is", reageert Verdonschot bij Het Nieuwsblad. "En dat iedereen er een beetje achterna huppelt."

Met het WK in 2021 in Oostende willen de Belgische vrouwen in eigen land natuurlijk geen mal figuur slaan. "Het is te hopen dat we die achterstand wat kunnen inbinden tegen volgend jaar. Het is te hopen dat we dan dichter staan."

Verdonschot voelde vooral mee met Sanne Cant, voor wie het in Zwitserland een aftocht in mineur werd. "Ze heeft heel het crossseizoen heel veel kritiek moeten verwerken van de mensen, wat ze eigenlijk niet verdient met haar palmares. Voor haar is het een seizoen om snel te vergeten. Ik weet zelf hoe lastig het is als het allemaal niet meezit. Ik kan me wel inbeelden hoe ze zich voelt."