Sanne Cant past voor de cross in Maldegem met buikgriep

Woensdagnamiddag zal Sanne Cant niet aan de start van de Ethias Cross in Maldegem staan. De Belgische kampioene zegt af met buikgriep.

Sanne Cant kende een bijzonder teleurstellend WK in het Zwitserse Dübendorf. Cant haalde de top 10 niet en past nu dus ook voor de cross in Maldegem. "Ze moet noodgedwongen passen", laat haar ploeg weten. "De Belgische kampioene heeft last van buikgriep."

Eerder besloot ook de kersverse wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado al om af te zeggen. Yara Kastelijn, Annemarie Worst, Katie Compton, Denise Betsema,... rijden in principe wel. Bij de mannen zal Mathieu van der Poel dan weer niet aanwezig zijn. Hij focust zich vanaf nu op het wegseizoen en gaat ook nog even op vakantie.