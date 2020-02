Trek-Segafredo legt wereldkampioen Mads Pedersen twee jaar langer onder contract

Mads Pedersen had een aflopend contract, maar heeft dat nu met twee jaar verlengd tot 2022. De Deen is dit jaar samen met Jasper Stuyven de kopman in de voorjaarswedstrijden. Verder zal hij normaal gezien ook te zien zijn in de Ronde van Frankrijk.

De beloftevolle Pedersen liet zich een eerste keer opmerken in de Ronde van Vlaanderen van 2018 door als tweede te eindigen na Niki Terpstra. De wereldtitel die hij in september 2019 in Yorkshire pakte, zorgde voor zijn volledige doorbraak. Hij liet zich eind januari al een eerste keer opmerken in zijn nieuwe shirt met een zevende plaats in de Race Torquay.

I have some great news, I’m staying with @TrekSegafredo until the end of 2022! I’m super happy to share the news with you guys, and glad that @TrekSegafredo believes in me!

Hopefully some good years will come up, I’m ready to do my best. To make the @TrekSegafredo team proud🙏 pic.twitter.com/H2TpToXEb3