Yara Kastelijn houdt twee gebroken ruggenwervels over aan val in Parkcross

Na de cross deelde haar ploegleider Bart Wellens mee dat Kastelijn waarschijnlijk geen breuken had opgelopen. Na verder onderzoek in het ziekenhuis kwam er toch minder positief nieuws. Kastelijn brak bij haar val twee ruggenwervels, dat liet ze zelf via Twitter weten.

"Ik voel me gebroken en dat ben ik ook", schrijft Kastelijn. "De komende dagen ga ik bekijken wat er nog mogelijk is. Ik wil mijn klassementen niet zomaar opgeven."

Feel broken and so I am.. I sustained two fractures in the protrusions of vertebra four and five.. So thankful for my team!❤️🍀 In the coming days I will see what is possible, I really really want to fight for my rankings.. #nevergivenup #comebackstronger #maldegem pic.twitter.com/JPkfDzU8Hz