Teuns na podiumplek in Valencia: "Dacht even dat ik kon winnen"

Dylan Teuns werd gisteren derde in de tweede rit van de Ronde van Valencia. De Belg blikte tevreden terug.

Tadej Pogacar ging uiteindelijk met de zege aan de haal in de sprint, Alejandro Valverde werd tweede. Een tevreden Teuns mocht als derde mee op het podium.

Teuns stond na een uitstekend 2019 een paar maanden aan de kant, maar toonde zich dus meteen in het nieuwe seizoen. In Valencia zou hij wel eens voor de eindwinst kunnen gaan. Hij toonde zich alleszins erg tevreden na zijn podiumplek van donderdag.

"Ik ben blij met dit resultaat", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws "Het was een rit die op mijn lijf was geschreven. Als ik derde word, wil dat zeggen dat de vorm goed is."



"Ik dacht even dat ik uit het wiel van Valverde kon komen en kon winnen het slechtste geval zou ik tweede worden, achter Valverde. Hij is explosiever dan ik. Ik koos de binnenkant van de bocht, de kortste weg.”

“Valverde zette aan meteen na de bocht, dat had ik verwacht. Ik kon direct mee. We schakelden elk twee tanden hoger. Met die tweede tand pakte Valverde meteen een paar extra meters en die kreeg ik niet meer dicht. Bovendien was Pogacar magistraal. Hij was de sterkste en de snelste.