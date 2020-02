Pittige trainingsweken moeten Van Aert klaarstomen voor wegseizoen: "Het was herbeginnen van min honderd"

Het veldritseizoen is al volledig achter de rug voor Wout van Aert. Inmiddels is hij al aangekomen op Tenerife. De komende drie weken zal Van Aert op de El Teide vertoeven voor een hoogtestage. Om daarna uit te pakken in wegwedstrijden? Coach Marc Lamberts is voorzichtig optimistisch.

"We hadden hem de raad gegeven om de hele voorbije week in zijn hoogtetent te slapen", zegt Lamberts in HLN. "Zo kon hij anticiperen, alvast aanpassen aan de grote hoogte en straks op training meteen inpikken bij de andere grote jongens van de klassieke voorjaarskern, die al drie dagen ter plekke waren." CONDITIONEEL NOG STAPPEN TE ZETTEN En dat terwijl Van Aert al een hele weg heeft moeten afleggen. "Het worden drie stevige trainingsweken met de groep. Wout heeft niet zomaar een 'winterstop' achter de rug. Het was compleet herbeginnen. Niet van nul, maar van min honderd. Daar kroop veel tijd en energie in. Met succes, maar conditioneel heeft hij nog stappen te zetten." Toch ziet ook Lamberts het steeds meer zitten. "De aankomende periode heeft hij zeker nog nodig om helemaal klaar te zijn voor het klassieke voorjaar. Maar... het begint er steeds beter uit te zien."