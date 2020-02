Spurter van Trek-Segafredo succesvol geopereerd na breuk in heupkom

De operatie is inmiddels reeds uitgevoerd en is goed verlopen. Dat laat Trek-Segafredo weten. Moschetti had een breuk opgelopen in de heupkom van zijn rechterdijbeen. Voor deze ingreep werd Moschetti overgevlogen naar zijn thuisland.

"De chirurg was erg tevreden met het resultaat", zegt ploegdokter Gaetano Daniele. "Morgen zullen we een betere evaluatie kunnen maken en zullen we ook kunnen bepalen hoe lang de herstelperiode gaat duren."

