Cavendish bijt van zich af: "Veel zogezegde vrienden lieten me vallen" en "Al die shit in magazines of op twitter doen me niks"

Mark Cavendish heeft al twee jaar geen zege meer gepakt in het profpeloton. Is het over en out voor de 34-jarige man van Man? Cavendish bijt van zich af. "Gelukkig zijn er intelligente mensen die begrijpen dat ik wél de capaciteiten heb om door te gaan als profrenner", aldus Mark Cavendish tegen Het Nieuwsblad. Sinds dit jaar zit hij bij een nieuwe ploeg (Bahrain-McLaren), maar hij ziet dat niet echt als een nieuwe start. "Waarom zou het ook?" Zogezegde vrienden Bij Bahrain-McLaren vond hij wel Rod Ellingworth terug: "Hij is een ongelooflijke leider. Als ik me als een eikel gedraag, zal hij me dat zetten. Dat apprecieer ik. Veel zogezegde vrienden lieten me vallen, hij niet." "Al die shit die ik lees in magazines of op twitter? Dat doet mij allemaal niets. Dat de mensen het niet begrijpen? Ach."



