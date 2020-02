Iserbyt haalt met fraaie solo in windrace de dubbele cijfers

Het was toch kantje boord, of het wel verantwoordelijk was om de veldrijders in Hulst het veld in te sturen. De opgedaagde toeschouwers zullen zeker wel blij zijn dat ze cross gezien hebben. Wie ook blij zal zijn is Eli Iserbyt, want die boekte zijn tiende zege van het seizoen.

Van Kessel, Sweeck, Aerts en Van der Haar waren het beste weg. Al vroeg viel Van Kessel voorin weg en vond Iserbyt de aansluiting. Die laatste had weinig zin om de benen stil te houden en ging ook al rap solo. Achter hem vormde zich een groepje van een zestal renners. DE TURBO VAN PIDCOCK De achtervolgers werden wel al gauw op negentien seconden gereden. Eerst leken Meeusen en Aerts onder hen de besten, tot de turbo van Pidcock aansloeg. Aerts probeerde nog een tijdje aan te klampen, maar Pidcock rukte zich toch los. Pidcock lag zo op schema voor de tweede plaats en dat zou ook het eindresultaat worden voor de Brit, want Iserbyt bedreigen was er niet meer bij. Aerts werd derde.