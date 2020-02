Ackermann klopt onder andere Viviani en schiet dan toch raak op Spaanse bodem

In de Challenge Mallorca werd Pascal Ackermann tweemaal tweede nadat hij zijn meerdere moest erkennen in Moschetti. Nu heeft de Duitser van Bora-Hansgrohe toch zijn eerste overwinning van het seizoen beet nadat hij de beste was in de Clasica de Almeria.

Dat is een wedstrijd die hem ligt, want vorig jaar schreef Ackermann deze eendagskoers ook op zijn palmares. Ondanks de beklimmingen in het eerste deel van de wedstrijd had het peloton alles onder controle. De kopgroep van vijf maakte weinig kans om voorop te blijven. Dat gebeurde dan ook niet. Vijftig kilometer voor de aankomst was er al een hergroepering, waarna het in groep richting finish ging. Ackermann zette vroeg aan en hield vol tot aan de meet. Kristoff en Viviani moesten het stellen met respectievelijk de tweede en derde plaats. De Belg Capiot werd zesde.