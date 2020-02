Debuut komt eraan: Ilan Van Wilder nu helemaal klaar voor avontuur bij Sunweb

Ilan Van Wilder won vorig jaar de Kristallen Fiets voor beste jongere. Het is nu tijd voor een volgende stap: het werk bij de grote jongens. Van Wilder gaat deze week zijn eerste koers voor Sunweb rijden.

Van Wilder komt uit de jeugdploeg van Lotto Soudal en daar hadden ze het jonge talent graag aan boord gehouden. Tot teleurstelling van de Lotto-leiding koos Van Wilder voor Sunweb, omdat die meer zou focussen op het begeleiden van renners die mikken op rittenkoersen.

Tot dusver waren er nog geen wedstrijddagen dit seizoen voor Van Wilder, maar daar komt deze week verandering in. Hij maakt deel uit van de selectie voor de Ronde van de Algarve. Zullen daar ook nog van start gaan voor Sunweb: Niklas Arndt, Cees Bol, Nico Denz, Nils Eekhoff, Casper Pedersen en Jasha Sutterlin.

BOL KOPMAN IN VLAKKE RITTEN

"We komen met enkele debutanten aan de start zoals Ilan en Jasha die voor het eerst voor ons zullen koersen", bevestigt trainer Matt Winston. "Net zoals Nils, die gepromoveerd werd van het Development Program. We zullen Cees in goede positie brengen in de sprintersetappes."