Benoot staat te popelen om er aan te beginnen: "Wil finale van de Omloop kleuren"

Op 29 februari begint het Vlaamse voorjaar met de Omloop Het Nieuwsblad. Tiesj Benoot verwacht dan alleszins nog niet top te zijn.

De renner van Sunweb vertoeft momenteel nog op Tenerife. “De laatste dagen begint het wel te kriebelen om er aan te beginnen, maar die voorbereidingskoersen zijn maar weinig van tel”, vertelde Benoot aan Sporza.

“Als je goed rijdt in Mallorca, wordt daar een week later niet meer over gesproken. Ik zal nog niet honderd procent zijn in de Omloop, maar ik wil voor eigen volk wel de finale kleuren.”

“Ik heb het gevoel dat ik hier harder werk dan ik in België zou doen, omdat je hier enkel gefocust bent op trainingen en herstel. Als renner kan je hier ook niks anders doen dan fietsen.”

Benoot heeft een stevig voorjaar op het programma staan. Na de Omloop rijdt hij onder meer de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico. Daarna volgen de E3 BinckBank Classic, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.