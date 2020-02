Danny van Poppel zit bij Circus-Wanty Gobert weer op het juiste spoor: "Ik voel me nu veel beter"

In een nieuwe omgeving hoopt Danny van Poppel opnieuw meer plezier te beleven. De seizoensstart in het geheel zorgde voor gemengde gevoelens, maar de vierde plek in de Clasica de Almeria was wel zeker en vast een opsteker.

Daar concurreerde Van Poppel met topsprinters als Ackermann, Kristoff en Viviani. "Na een slechte start in Bessèges ben ik blij met de behaalde uitslag in de Clasica de Almeria", zegt Van Poppel. "Ik was verrast hoe goed het team voor mij werkte bij mijn eerste massasprint in de kleuren van Circus-Wanty Gobert."

UITDAGEND JAAR

De Nederlander moest zelf zijn specialiteit weer enigszins gewoon worden. "Het was lang geleden dat ik nog gesprint had, na een uitdagend jaar met gezondheidsproblemen. In de Ster van Bessèges moest ik opgeven door een blessure die al lang aansleept. We proberen het onder controle te houden. Ik voel me nu veel beter.

De volgende wedstrijd die op zijn programma staat, is de Ronde van de Algarve. "In Portugal volgen nog twee of drie sprinterskansen", weet Van Poppel.