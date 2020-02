Opmars van Evenepoel motiveert Bernal: "Op die leeftijd stond ik nog niet zo ver in het tijdrijden"

Egan Bernal is zelf nog maar 23 en ook voor hem is het al omkijken naar de jongere gasten. Naar een Remco Evenepoel bijvoorbeeld. Bernal weet dat Evenepoel eraan komt en wil zelf top blijven om hem te kunnen afhouden.

Voorlopig blijft Evenepoel nog uit het vaarwater van de Tourwinnaar, maar als het Girodebuut meevalt, kan daar wel eens snel verandering in komen. Op de Colombiaanse nieuwszender Noticias Caracol bespreekt Bernal de opmars van een jonge, gouden generatie.

"Het is ongelooflijk hoe goed die jonge kerels al zijn. Remco Evenepoel werd bijvoorbeeld tweede op het WK tijdrijden. Op zijn negentiende!" Bernal beseft hoe straf dat is. "Op die leeftijd stond ik zeker nog niet zo ver in het tijdrijden."

Ik wil mijn allerbeste niveau blijven halen

Bernal voelt zich zo'n beetje opgejaagd wild. "Remco en Tadej Pogacar zijn veel jonger dan ik en ze komen dichterbij. Dat motiveert me ook om harder te werken, om alles perfect te doen. Ik wil mijn allerbeste niveau blijven halen, maar tegelijkertijd moet ik ook beseffen dat er jongens op komst zijn die me op termijn willen verslaan."