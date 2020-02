Te midden de revalidatie ook heuglijk nieuws voor Ben Hermans

Hermans kondigt het nieuws aan op Twitter met een sublieme foto van hem samen met zijn partner en hun eerste kindje Julie. Zijn dochter houdt een bord omhoog met daarop in krijt haar mijlpijlen geschreven en afgevinkt: ter wereld komen, harten stelen, leren wandelen, beginnen praten en... een grote zus worden.

Zo kondigt Hermans dus aan dat hij en zijn partner een tweede kindje verwachten. De bevalling is voorzien voor het einde van juli 2020.

Julie’s to-do list is updated with a new milestone:



☑ Enter the world

☑ Steal hearts

☑ Learn to walk

☑ Start talking

✅ Become a BIG

*SISTER* !



Proud to announce that we will start the next chapture in our lives at the end of July 2020! pic.twitter.com/FYDQZknKhk