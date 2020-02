Van der Poel kan ook in dienst rijden: "Mathieu moet nu vooral niet speciaal willen doen"

Zijn ietwat verweesde blik voor de start vertelde het misschien al: het is een raar gegeven voor Mathieu van der Poel. Koersen om niet zelf te winnen. Toch is dat wat hem opgedragen is in de Ronde van de Algarve. In de openingsrit trok de Nederlander zelfs de sprint aan voor Modolo.

"Mathieu moet nu vooral niet speciaal willen doen", zegt Christoph Roodhooft in Het Laatste Nieuws. "Het zou leuk zijn voor Mathieu als er een keer prijs wordt gereden zonder hem. Als de druk altijd bij hem ligt, is dat op den duur zo lastig en irritant." Een deel van de verklaring voor deze aanpak in de Algarve is ook de voorbereiding. "Mathieu heeft maar zeven of acht dagen op de fiets gezeten sinds het WK." Het heeft ook een voordeel: het houdt de tegenstand aan het gissen. "Als de groten samen aan de start staan, kijken ze allemaal naar mekaar. Zij naar Mathieu en Mathieu naar hen. Het zal Gilbert ook wel bezighouden hoe Van der Poel op dit moment is." DUIDELIJKE OPDRACHTEN Roodhooft is er alleszins zeker van dat het goed is om het nu wat rustig aan te doen. "Wij hebben Mathieu duidelijke opdrachten meegegeven en het is niet het moment van het jaar om daarvan veel af te wijken." Maar gaat Van der Poel zich echt een volledige rittenkoers inhouden? "Hij mag één dag proberen."