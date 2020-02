Evenepoel maakt indruk: "Wereldkampioen kloppen is machtig" en "Misschien ooit in het geel in Frankrijk"

Straf, straffer, Evenepoel. In de slottijdrit van de Ronde van Algarve zetten de 20-jarige Belg de puntjes op de i én hield hij zelfs wereldkampioen Rohan Dennis af - goed voor een prachtige dubbelslag.

"Ik ben supertevreden, ik kan niet veel anders zeggen", aldus een gelukkige Remco Evenepoel na de race. "De wereldkampioen kloppen is een droom."

"Dit is te zot voor woorden. Ik kende het parcours helemaal uit mijn broekzak en ik wist waar ik kon recupereren en waar ik vol moest geven."

Wereldkampioen kloppen is een droom

"Ik durf me wel smijten in de bochten, de communicatie met de auto was ook perfect. Dit is een geweldig gevoel. Hopelijk kan ik ooit eens in de gele trui staan in Frankrijk, maar die weg is nog héél erg lang."

De komende dagen gaat Evenepoel nu thuis zich voorbereiden op het volgende doel, de Tirreno - Adriatico. Ook dan kan hij zich normaliter meten met Rohan Dennis in de tijdrit. "We gaan er met een sprinttrein naartoe, of ik daar ook voor eindwinst ga? Dat gaan we nog zien."