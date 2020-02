Tiesj Benoot over transfer naar Sunweb: "Voorlopig zeer tevreden"

Deze zaterdag staat de Omloop op het programma. Tiesj Benoot rijdt sinds dit seizoen voor Sunweb en hij heeft er een goede winter opzitten. Benoot is dan ook één van de favorieten voor de overwinning.

Benoot is voorlopig tevreden over zijn tranfer naar zijn nieuwe ploeg. De voorbije jaren reed hij voor Lotto, maar vanaf dit seizoen zal hij te zien zijn in de tenue van Sunweb. "Voorlopig ben ik zeer tevreden", aldus Benoot bij Het Laatste Nieuws.

Toch wil Benoot niet vergelijken met Lotto. "Ik zou een vergelijking kunnen maken, maar ik wil bepaalde mensen niet ontevreden maken. Hier pakken ze het anders aan. Ik was op zoek naar iets nieuw en dit is wat ik zocht", zei de renner.

Omloop

Zaterdag staat de Omloop het programma. "Ik heb er echt zin in. Het mag gaan beginnen. Ik heb ambitie, want ik ken het parcours goed. Het is natuurlijk wel afwachten, want ik heb nog geen koersritme, maar ik ga er niet naartoe om koersritme op te doen."