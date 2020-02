🎥 Dylan Groenewegen is de snelste in UAE Tour

Dylan Groenewegen was de snelste sprinter in de vierde etappe van de UAE.

De verwachte massasprint over de straten van Dubai in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten is gewonnen door Dylan Groenewegen. De Nederlander van Jumbo-Visma troefde Fernando Gaviria en Pascal Ackermann af. Het is al de derde zege van het jaar voor Groenewegen.

De leiderstrui blijft in handen van Adam Yates. Hij moet zijn trui nog twee dagen verdedigen.