Oliver Naesen kan eigenlijk enkel bij het hoogste een gat in de lucht springen: "Uitgaan van eigen sterkte"

Oliver Naesen is de laatste jaren telkens een vaste klant in de klassiekers. Dat zal in 2020 ongetwijfeld niet anders zijn. Ereplaatsen heeft de Belgische kampioen ondertussen wel genoeg verzameld. Naesen lonkt naar die grote overwinning.

De man van AG2R weet uiteraard dat hij in principe wel kan meespelen voorin in de Omloop Het Nieuwsblad. "Ik ben één van de renners die hier kans maken. "Ik ben toch een beetje nerveus", vertelde Naesen vooraf. "Het zijn mooie dagen die aanbreken. Gelukkig heb ik mijn ervaring waar ik op kan rekenen." Ik wil ook gewoon eens winnen Naesen erkent ook dat hij voluit voor de overwinning moet gaan. "Ik heb al een paar schone ereplaatsen bij mekaar gereden. Het is plezant om die lijst verder aan te dikken, maar ik wil ook gewoon eens winnen." En zijn aanpak? "Ik ga uitgaan van eigen sterkte. Ik heb een min of meer vlekkeloze voorbereiding achter de rug." Zijn er renners die Naesen speciaal aangeduid heeft en diep in de finale verwacht? "Je kunt vooraf daar veel over praten of je er vragen over stellen. We starten samen en we zullen het wel zien."