Nieuwe datum vinden voor Strade Bianche belooft moeilijke zaak te worden

Alaphilippe, Fuglsang, Van Aert: een heerlijke top drie was het in de Strade Bianche van 2019. Of de koers in 2020 überhaupt gaat doorgaan, is nog maar de vraag. Alleszins niet dit weekend. Een datum vinden later op het seizoen, is ook geen evidentie.

De Strade Bianche is de eerste koers die dit seizoen niet op de geplande dag doorgaat vanwege de uitbraak van het coronavirus. Organisator RCS Sport zou de wedstrijd nog wel dolgraag laten plaatsvinden. Daarom heeft het via de Italiaanse federatie de UCI verzocht om met een andere datum op de proppen te komen. Lang geen sinecure. De dreiging van het coronavirus zal immers niet meteen drastisch verminderen en al zeker niet in Italië. Het is hopen dat de situatie zo snel mogelijk opklaart, maar het zal alleszins niet voor de eerstvolgende weken zijn. We spoelen dus meerdere weken vooruit en dan kom je al pal in het Vlaamse voorjaar: Gent-Wevelgem, E3 BinckBank Classic, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen komen er dan aan. Er zijn genoeg renners als Wout van Aert die mikken op het Vlaamse voorjaar en ook de vorige jaren een rol van betekenis spelen in de Strade. Dat type renners niet willen aanspreken, lijkt niet meteen de weg die de organisatie zal op gaan. Na Roubaix komen dan al snel de Ardennenklassiekers eraan. Na Luik-Bastenaken-Luik dient zich met de Ronde van Romandië al een voorbereidingswedstrijd op de Giro aan. Voor zij die geen klassementsambities koesteren in een grote ronde, is dit misschien nog wel een moment waarop de Strade Bianche in te passen valt. Het is alleszins de eerstvolgende optie op de kalender. MOMENT VAN RUST Alleen zullen renners die al het hele voorjaar in de weer zijn toch ook eens een moment rust willen nemen. Aangezien het een olympisch jaar is, komen daarna ook de Dauphiné, Ronde van Zwitserland en de Tour eraan. De Spelen zullen voor een pak renners het grootste doel van het jaar worden en daarna dient ook de Vuelta zich alweer razendsnel aan. Waarna we zowat aan belanden bij het WK en het seizoenseinde. TWEE MOGELIJKHEDEN De twee mogelijkheden die nog een beetje steek houden zijn dus na Luik-Bastenaken-Luik of helemaal aan het einde van het seizoen. Op voorwaarde dat het coronavirus koersen in Italië toelaat. Sowieso zal een echt ideale datum voor Strade Bianche waarschijnlijk niet meer te vinden zijn.