Wat als ook Vlaamse koersen in het gedrang komen? "Kans dat België ook getroffen wordt is groot"

Bij de koersen die eerstdaags op het menu staan, zal het telkens de vraag zijn of er effectief wel gereden kan worden. Zeker in Italië. In België heeft het coronavirus nog geen dodelijke slachtoffers geëist, maar helemaal ondenkbaar is het ook niet dat ook Vlaamse koersen in het gedrang komen.

Daar is ook Wilfried Peeters van Deceuninck-Quick.Step zich van bewust. "De epidemie gaat heel snel. Vorige week was er geen enkel geval in België. Als je ziet hoe snel dat gaat... De krokusvakantie is pas achter de rug, mensen komen terug uit ski-vakantie. De kans dat België ook getroffen wordt, is ook groot", zegt Peeters aan Sporza. En dan? "Het is zien of wij daartegen gewapend zijn. Het kan elke week veranderen." Het zou toch een ramp zijn als de grotere Vlaamse koersen niet zouden kunnen doorgaan? "Niet alleen voor ons, voor heel het wielermilieu. Iedereen staat voor de deur voor die wedstrijden." Dit is overmacht Ondanks de populariteit van de Vlaamse voorjaarskoersen, moeten er uiteraard prioriteiten gesteld worden. "Dit is overmacht, dit hebben we echt niet in handen. Natuurlijk willen wij fietsen en wilt het publiek wedstrijden zien aanvangen. Dat hebben we ook in het openingsweekend gezien."

