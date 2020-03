Cofidis en Groupama-FDJ vieren 'vrijlating' uit quarantaine, lot van twee andere ploegen nog onzeker

Ondanks de positieve gevallen waren de meesten reeds naar huis teruggekeerd. Enkele ploegen zaten echter nog altijd in quarantaine in de Emiraten vanwege het coronavirus. Uiteindelijk is er wel goed nieuws gekomen voor Groupama-FDJ en Cofidis.

De renners van deze Franse teams moesten tien dagen na mekaar op hun hotelkamer blijven vanwege de uitbraak van het coronavirus tijdens de UAE Tour. Alle renners en medewerkers van de ploeg werden liefst drie keer getest op het virus. OOK DERDE TEST NEGATIEF Nu blijkt dat ook die derde test bij iedereen negatief is, mogen ze het hotel verlaten. Dat levert op sociale media leuke beelden op van vrolijke en opgeluchte renners. Voor anderen zit de lijdensweg er echter mogelijk nog altijd niet op. Het is immers onzeker of Gazprom en Team UAE wel nog langer in quarantaine moeten blijven. Dat zijn twee ploegen waarbij positieve of op zijn minst verdachte gevallen werden vastgesteld.