Organisatie Dwars door Vlaanderen bevestigt: Mathieu van der Poel mag titel verdedigen

Vorig jaar zette Mathieu van der Poel Dwars door Vlaanderen naar zijn hand, toen nog als Nederlands kampioen. Turgis en Jungels beten nipt in het zand. Van der Poel krijgt de kans om zijn titel te verdedigen, want zijn ploeg Alpecin-Fenix mag starten.

De organisatie achter Dwars door Vlaanderen heeft de deelnemende ploegen bekendgemaakt voor zowel de mannenkoers als de vrouwenkoers. Bij de mannen heeft Alpecin-Fenix een wildcard gekregen. Nogal logisch aangezien het de ploeg is van de winnaar van vorig jaar. Ook andere Belgische ploegen als Bingoal-Wallonie Bruxelles, Circus-Wanty Gobert en Sport Vlaanderen-Baloise zijn van een wildcard voorzien.

Daarnaast kregen ook de Franse teams B&B Hotels-Vital Concept en Total Direct Energie alsnog startrecht voor Dwars door Vlaanderen. De andere ploegen komen allemaal uit de WorldTour. Uiteraard zijn ook Deceuninck-Quick.Step en Lotto Soudal daarbij. Dwars door Vlaanderen gaat dit jaar door op, jawel, 1 april.

Check out the teams for the men's race! Who do you pick? #DDV20 pic.twitter.com/VwCT3xd9FE — Dwars dr Vlaanderen (@DwarsdrVlaander) March 9, 2020

Bij de vrouwen verschijnen er naast ploegen uit de WorldTour en continentale teams ook drie Belgische clubteams aan de start.