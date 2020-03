Peter Sagan laat zich niet ontmoedigen door gemiste kans: "Ik zat jammer genoeg vrij vroeg op kop"

Peter Sagan had in Parijs-Nice zijn eerste overwinning van het seizoen kunnen boeken. In La Châtre scheelde het weinig qua posities, maar was het tegelijkertijd nog een ruim verschil ten opzichte van ritwinnaar Garcia Cortina. Een dag van goede en minder goede dingen dus voor Sagan.

Het was opnieuw kwestie om alert te blijven tijdens deze wedstrijd die zelden helemaal tot rust komt. "De derde dag was ook de derde rit in koude en regenachtige omstandigheden. Ook al ging het vlotter in het begin, er was veel spanning en zenuwen in de slotkilometers."

Het was meer een individueel gevecht

De echte punch leek Sagan niet te hebben in de sprint. Dat geeft de Slovaak deels toe, al wil hij toch ook het positieve onthouden. "De meeste sprinters hadden niet al te veel ploegmaats bij zich in het laatste deel van de wedstrijd. Het was meer een individueel gevecht. Ik zat jammer genoeg vrij vroeg op kop en kon de snelheid niet houden tot aan de streep, maar ik eindigde toch nog mooi tweede."

Bij Bora-Hansgrohe hebben ze momenteel ook meer om aandacht aan te besteden dan enkel de sprintkansen voor Peter Sagan. "Max Schachmann werd goed beschermd en finishte in de eerste groep en behield zo de gele trui."