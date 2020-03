Belg van CCC: "Niet evident om gebrek aan wedstrijdritme te compenseren"

CCC telt dit seizoen vijf Belgen. Nathan Van Hooydonck is daar één van.

Van Hooydonck zou normaal Tirreno-Adriatico rijden, maar die koers werd uitgesteld en ook in Parijs-Nice is zijn ploeg er niet bij.

“Dit is echt vreselijk jammer”, vertelde hij bij Radio 2 Antwerpen. “Ik zit hier nu met een aantal ploegmaats op de Sierra Nevada op hoogtestage. Maar ik had veel liever in Italië gekoerst. Dit is een periode waar ik heel erg naar uitkeek. Het is echt ontzettend jammer dat alles is afgelast."

“Nu moeten we ons op training zoveel mogelijk pijn proberen doen zoals we dat in de koers zelf zouden doen om zo het gebrek aan wedstrijdritme wat te compenseren, maar dat is natuurlijk niet zo evident."