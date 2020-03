Nieuwe datum zoeken voor uitgestelde koersen niet aan de orde: "Daar is het veel te vroeg voor"

De Belgische wielerfederatie wordt geconfronteerd met heel wat wedstrijden die deze maand niet zullen plaatsvinden. Het is moeilijk te voorspellen hoe dat allemaal gaat uitdraaien en welke koersen eventueel op een latere datum nog afgewerkt kunnen worden.

Voor de Nationale Veiligheidsraad had Belgian Cycling nog geen maatregelen getroffen voor de koersen die in maart op de kalender stonden. "We moesten wachten op wat de federale regering zou beslissen", zegt press officer Guy Vermeiren aan Wielerkrant. "Voordien konden we ook niets doen."

NOTA VAN NEMEN

Het is ook niet zo dat Belgian Cycling constant op de hoogte werd gehouden van de ontwikkelingen. "Dat wordt ver boven onze hoofden beslist. Dat gaat tussen de bewindvoerders en de wetenschappers. De sportfederaties hebben daar enkel nota van te nemen."

Sowieso had Golazo al besloten om Brugge-De Panne te verplaatsen. Dat betekent dat de organisator wel hoopt op een nieuwe datum. Al is dat een puzzel waar niemand nu al echt zicht op heeft. "Dat staat nu allemaal 'on hold'. Een mogelijke latere datum vinden voor een koers, dat wordt pas beslist als het opnieuw veilig is om te rijden. Voordien heeft dat geen zin."

GEEN KORTETERMIJNPLANNING

Daaromtrent moet dus geen snelle beslissing verwacht worden. "Het heeft totaal geen nut om daar ons hoofd al over te breken. Daar is het veel te vroeg voor." Wat zijn nu de plannen van de federatie? "Er is geen kortetermijnplanning. Alle stages, alle competities voor de nationale ploegen ook, zijn geschrapt."

Ook bij de wielerbond moeten ze dus geduld aan de dag leggen en hopen dat na 3 april wel opnieuw sportactiviteiten toegelaten kunnen worden. "Het is gewoon afwachten tot wanneer er weer gekoerst kan worden en te zien hoe je dan de zaken evalueert. Meer is er niet over te zeggen."