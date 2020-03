Geluk bij een ongeluk voor Gent-Wevelgem: "Hadden we het 2 dagen voor de koers geweten, was kater onoverzienbaar"

Vorig jaar vloeide na Gent-Wevelgem nog de champagne in het rond op het podium bij winnaar Kristoff, nummer twee Oliver Naesen en nummer drie Degenkolb. Dit jaar zal de koers alvast op de voorziene datum niet kunnen doorgaan. Organisatrice Griet Langedock laat zich hierover uit.

"Tot donderdag waren we bereid om de wedstrijd zonder publiek te laten doorgaan, maar als je realistisch nadenkt, is het moeilijk in te denken hoe al die renners hier zouden geraken. We hebben 7 wedstrijden.", haalt Langedock bij Sporza ook de koersen voor de dames en de jeugd aan.

Emotioneel is de kater relatief

Ze kan het dus wel een plaats geven. "Emotioneel is de kater relatief. Op dit moment vecht de mama van een vriendin voor mij voor haar leven in het ziekenhuis, dus dat zet alles in perspectief. Het financieel plaatje is een ander verhaal. We gaan de volgende dagen en weken uitzoeken wat dit betekent en gesprekken voeren met leveranciers."

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de organisatie van Nokere Koerse weten ze bij Gent-Wevelgem wel ruim op voorhand waar ze voor staan. "Het is een groot verschil dat we twee weken op voorhand weten dat alles afgelast is. Hadden we het pas 2 dagen voor de koers geweten, dan was de financiële kater onoverzienbaar geweest."