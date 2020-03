Van der Schueren zag een sterk Circus-Wanty Gobert in Parijs-Nice: "Voor komende weken iedereen met vraagtekens"

Circus-Wanty Gobert zou normaal niet meedoen aan Parijs-Nice, maar kreeg door enkele afzeggingen van alle ploegen alsnog een ticket toegewezen. De mannen van Hilaire Van der Schueren hebben hun kans met beide handen gegrepen, want ze deden mee op verschillende fronten.

"We hebben een fantastische week achter de rug, met als uitschieters een 3e plaats en 6e plaatsen in de sprint met Andrea Pasqualon, en de 11e plaats in het eindklassement van Fabien Doubey", is Van der Schueren tevreden. Daarnaast eindigde ook Meurisse in de top twintig in de laatste, zware bergrit. In het klassement scheelde het voor onze landgenoot overigens niet veel.

GEDACHTEN BIJ DE TOUR

Het seizoensbegin van Fabien Doubey valt wel het meeste op. "We hebben onze Franse revelatie met de ploeg zeer goed geholpen." Startrecht voor de Tour kreeg Van der Schueren dit jaar niet. "Dit resultaat is na de 12e plaats van Guillaume Martin een bevestiging dat we klaar zijn voor deze grootste koers ter wereld." In de toekomst hopen ze er dus weer bij te zijn. "Maar zo ver zijn we nog lang niet."

Het is niet onlogisch dat er al nagedacht wordt over de lange termijn, want in de nabije toekomst zal er weinig gekoerst worden. "Voor de komende weken zit iedereen met veel vraagtekens. Ik hoop dat we zo snel mogelijk weer mogen koersen!"