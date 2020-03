Ook Belgische rittenkoers van begin april met De Gendt en Philipsen op erelijst al uitgesteld

Tot 3 april zullen er zeker geen wielerwedstrijden verreden worden. De kans lijkt klein dat kort na deze datum er ineens wel volop gekoerst kan worden. Daarom ook dat de Triptyque des Monts et Châteaux, een rittenkoers in Henegouwen, alvast is uitgesteld.

Le Triptyque des Mônts et Chateaux werd in 1996 in het leven geroepen. Sinds 2005 is het een 2.2-wedstrijd. Het opzet van deze koers is om jong talent volop de kans te geven om zich te ontplooien. Daarom komen er enkel renners onder de 23 jaar aan de start.

Achteraf blijken het dikwijls wel klinkende namen te zijn die deze wedstrijd op hun palmares zetten. Zo wisten Tom Dumoulin en Bob Jungels de koers al eens te winnen. Thomas De Gendt was de eindwinnaar in 2008. Jasper Philipsen won twee jaar op rij, in 2017 en 2018. Vorig jaar ging de winst naar de Deen Mikkel Bjerg.

JUBILEUMEDITIE IN DE ZOMER?

In 2020 moet het de 25ste editie worden. Le Triptyque des Monts et Châteaux zou aanvankelijk doorgaan van 3 tot 5 april. Dat wordt echter te krap gezien de huidige situatie rond het coronavirus om de wedstrijd te organiseren. Mogelijk zou de rittenkoers wel in de zomer kunnen plaatsvinden.