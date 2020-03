Producent wielerkledij Deceuninck-Quick.Step en Lotto Soudal bezig met het maken van mondmaskers

De Belgische WorldTour-ploegen Deceuninck-Quick.Step en Lotto Soudal hebben een aantal zaken met mekaar gemeen: ze geven elke koers het volle pond en ze hebben ook dezelfde producent voor hun kledij, namelijk Vermarc Sport. Die producent draagt zijn steentje bij in de strijd tegen corona.

Om de strijd tegen het coronavirus tot een goed einde te brengen, is allerhande materiaal noodzakelijk. Daarom voelen ook enkele producenten gelinkt aan sportteams zich geroepen om ook hun bijdrage te leveren. Op dit moment hoeven ze immers niet zoveel met die teams bezig te zijn, maar kunnen ze wel het algemeen belang dienen.

De Belgische productielijn van Vermarc Sport is sinds enkele dagen immers bezig met het maken van mondsmaskers. Daar is een grote vraag naar. Enkele dagen geleden leek dat zelfs nog een groot probleem, maar daar is stilaan wel een kentering in gekomen. Vooral voor de mensen uit de zorg is het cruciaal dat ze over een mondmasker beschikken.

Goed initiatief: Italiaans sportmerk maakt mondmaskers in plaats van wielerkledijhttps://t.co/8YX66XMrMj pic.twitter.com/p7xErH15fs — Sporza 🚴 (@sporza_koers) March 20, 2020

Vermarc Sport bezorgt die gemaakte mondmaskers dan aan de politie en de woonzorgcentra. Zo doet Vermarc hetzelfde als Santini, dat normaal wielerkledij maakt voor Trek-Segafredo, maar nu ook volop mondmaskers aan het produceren is.