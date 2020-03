🎥 Wellens geeft inkijk in zijn dag tijdens coronacrisis: bellen met De Gendt, trainen met Stuyven, ...

Iedereen gaat met de huidige, moeilijke situatie om op zijn manier. De omstandigheden voor de renners in Belgiƫ kunnen we wel inschatten, want over het hele land gelden dezelfde maatregelen. Er zijn natuurlijk ook nog Belgen die elders verblijven.

Tim Wellens maakt de coronaperiode bijvoorbeeld mee in zijn thuisbasis Monaco. In een vlog voor zijn ploeg Lotto Soudal geeft hij iedereen een inkijk in hoe zijn typische dag verloopt. Zo gaat hij meestal vroeg slapen, zodat hij vroeg kan opstaan om zijn hond Georgette uit te laten. Daarnaast is het ook videocalls voeren met enkele van zijn collega's, uiteraard ook met boezemvriend Thomas De Gendt. Daarnaast maakt Wellens in het onderstaande filmpje ook een trainingstocht samen met Jasper Stuyven.