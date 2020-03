Coronacrisis beïnvloedt ook strijd tegen doping: andere aanpak bij controleurs, geluk voor sommige valsspelers

De strijd tegen doping moet in het wielrennen constant gevoerd blijven worden. In andere sporten ook trouwens. Al is dit in coronatijden wel lang niet evident, want iedereen wordt aangemoedigd om zo ver mogelijk van mekaar weg te blijven. Hoe zit het dan met dopingcontroles?

"Er is een serieuze vermindering van buitencompetitiecontroles, niet alleen op Belgisch vlak, maar ook in andere landen. Die vermindering is redelijk logisch, iedereen neemt nu de volksgezondheid ter harte", legt professor Peter Van Eenoo uit aan Het Nieuwsblad.

INTELLIGENCE TESTING

Men gaat dus over tot een nieuwe aanpak. "Enkel buitencompetitiecontroles die hoogst noodzakelijk zijn, intelligence testing dus. Dat wil zeggen: waar er aanwijzingen en indicaties zijn, daar gaan de controleurs naartoe. De overige controles beperken ze tot een minimum."

MAZEN VAN HET NET IETS GROTER

Renners die willen valsspelen, zouden kunnen denken dat dit het moment is om zich te doperen. "De mazen van het net zijn nu iets groter. Een gigantisch probleem is dat niet. Bepaalde controles zullen worden ingehaald, en ik ben er zeker van dat een aantal atleten zich zal misrekenen en denken dat we niets meer zullen kunnen vinden."

Wie in de laatste maanden van een schorsing zit, mist in de huidige omstandigheden geen enkele wedstrijd. In de code van het WADA staat dat schorsingen niet opschuiven, ook al liggen competities stil. "Zij hebben geluk. Dat is ook bij veldrijders die zes maanden geschorst worden in het zomerseizoen het geval , want hun competitie ligt ook stil", verduidelijkt Marc van der Beken van de Nationale Antidopingorganisatie Vlaanderen.