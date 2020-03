(Ex-)renners in coronatijden: Van Hooydonck kiest ander vehikel, (opzwepende)wieleractiviteiten bij Bernal en Contador

Voor hen die al een tijdje hun actieve dagen als wielrenner achter de rug hebben, is het misschien gemakkelijker aanpassen. Alhoewel, echt verdwijnen doet de liefde voor de fiets nooit. Enkele opvallende posts passeerden alvast de revue op sociale media.

De coronatijden hebben vat op ons allen: het is voor iedereen zoeken naar de beste manier om onze dag in te vullen. Nathan Van Hooydonck vindt ontspanning in het gamen. Dan wel niet zozeer in wielerspelletjes. De CCC-renner kiest nu voor een ander vehikel: een racewagen. Virtueel dan toch. Het doel blijft wel hetzelfde: zo snel mogelijk gaan en daar houdt Van Hooydonck wel van.

Ook Vincenzo Nibali houdt wel van een spelletje, maar dan wel eentje waarbij hij zelf nog fysieke inspanningen moet leveren. Aangezien de echte editie niet op het programma stond, heeft de Italiaan maar een virtuele Milaan-Sanremo afgelegd.

Egan Bernal, zopas nog negatief getest op het coronavirus, heeft ook op de rollen getraind. Daar hoorde overigens ook een vleugje muziek bij. Hij liet zich begeleiden door opzwepende latinomuziek, dat past uiteraard wel bij een Zuid-Amerikaan.

Segundo Round ✌🏽🧟‍♀️ pic.twitter.com/DPjuum3plu — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) March 20, 2020

Alberto Contador is al enkele jaren renner af, maar blijft nog altijd met fietsen bezig. Ook zijn zoontje heeft het al hevig te pakken. Allebei waren ze aan hun respectievelijke fiets aan het sleutelen. De ene machine is natuurlijk al groter dan de andere.