Fabian Cancellara geeft zijn mening over eventuele comeback van Tom Boonen

Fabian Cancellara en Tom Boonen gingen steeds met mekaar de strijd aan tijdens hun actieve carrière als wielrenner. Er wordt veel gespeculeerd over een comeback van die laatste. Cancellara sprak er zich over uit tijdens een Facebook Live van 'Sporza'.

"Is het echt waar?" Cancellara kan moeilijk geloven dat Boonen het echt overweegt. "Natuurlijk staat het nog niet vast, want het is een gerucht. Ik deed gisteren een kleine rit en ik duwde 1520 watt. Ik ga geen comeback maken", verduidelijkt Cancellara. "Iedereen moet zijn eigen beslissingen nemen. Als hij wil terugkomen, moet daar reden voor zijn."

Uiteindelijk ligt de keuze bij Boonen zelf, maar zijn rivaal van weleer twijfelt toch aan het verhaal. "Het is zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij houdt ook van autoracen en het lijkt erop dat hij daar ook niet slecht in is. Hij kan daar misschien beter daarmee doorgaan, want als hij terugkeert, kan hij meer kapot maken voor zichzelf."

Wielrennen is geen tennis

Boonen haalt zijn inspiratie uit de comeback van tennisspeelster Kim Clijsters. Cancellara zorgt voor de nodige nuance. "Mensen hebben me ook eens gevraagd of ik niet aan een comeback dacht. Ik weet dan wel wat ik moet doen: trainingstochten doen, 12 tot 14 kilo's verliezen, leven als een prof. Ik heb genoeg opgeofferd. Ik geniet nog altijd van het fietsen, maar wielrennen is geen tennis."