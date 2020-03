De Gendt en De Buyst eren Milaan-Sanremo met eigen straffe rit: "Jammer dat we 120 km wind op kop hadden"

Ze gingen niet zo ver als de andere genoemde renners, maar het scheelde toch niet veel. Het was vooral een eerbetoon aan Milaan-Sanremo, het Monument dat dit weekend niet kan doorgaan. Sanremo staat bekend als de langste eendagskoers met een afstand van 298 kilometer.

Daarom kozen De Gendt en De Buyst ervoor om een soortgelijke afstand te doen: ze legden 300 kilometer af en passeerden in een aantal van de grootste steden in België. "Jammer dat we 120 kilometer wind op kop hadden van Bergen tot Antwerpen", staat er op de Twitteraccount van Thomas De Gendt te lezen.

In honor of @Milano_Sanremo @JasperDeBuyst and i did a 300km ride, connecting some of our biggest cities. Too bad we had a 120km headwind from Mons to Antwerpen. pic.twitter.com/taAMtMr4SG