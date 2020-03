Tourwinnaar over de spelen: "Uitstellen, desnoods tot volgend jaar"

Tourwinnaar Egan Bernal heeft in een Facebook Live gezegd dat hij het beter vindt om de Olympische Spelen een paar maanden en desnoods tot volgend jaar uit te stellen. De Colombiaan zit na enkele maanden in Europa opnieuw in Colombia, in thuisisolatie.

"Ik denk dat de Olympische Spelen niet op de geplande data moeten doorgaan. Ik ben voor uitstel van een paar maanden en ze volgend jaar te organiseren. Het enige wat we nu kunnen doen, is thuisblijven om het coronavirus aan te pakken. Deze dreiging gaat de Tour de France en de Olympische Spelen te boven", zegt de Tourwinnaar Bernal was de afgelopen maanden in Europa om te koersen, maar is ondertussen terug thuis in Colombia. Hij heeft zich ook meteen laten testen op het coronavirus maar testte negatief. Toch heeft hij zich thuis in thuisisolatie gezet. "Ik wil mijn landgenoten oproepen niet de straat op te gaan als het niet nodig is, maar zoveel mogelijk thuis te blijven.”