Veel positieve geluiden in andere wielerdisciplines dan het wegwielrennen: "Nog sterker voor de dag komen"

Het zijn uiteraard niet alleen wegrenners als Remco Evenepoel en Greg Van Avermaet voor wie het uitstel van de Olympische Spelen een groot effect op. Ook BMX en mountainbike komen op de spelen aan bod. De geluiden uit die disciplines op het nieuws zijn veeleer positief.

Sporza verzamelde meerdere reacties. Voor atleten die herstellende zijn van medische letsels, is het uitstel uiteraard een opluchting. Elke Vanhoof (BMX) moet niet langer vrezen dat ze in tijdsnood geraakt. "Nu heb ik meer tijd om te herstellen van een hersenschudding."

Onze beste mountainbiker Jens Schuermans geeft er ook een positieve draai aan. "Gelukkig is uitstel geen afstel en zodra de nieuwe datum bekend is, maak ik met mijn omkadering een nieuwe planning op om op mijn sterkst aan de start te staan. Ik probeer het nu vooral te zien als extra tijd om nog beter te worden."

Bij de vrouwen rekent België in het mountainbike op Githa Michiels. "Als topsporter moet je flexibel kunnen zijn en dus zullen we ons schema aanpassen aan de nieuwe datum. Ik heb altijd gezegd dat ik in Tokio op mijn best wil zijn en nu krijg ik de kans om nog sterker dan gepland voor de dag te komen."