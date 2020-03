Het volgende wielerkoppel is bekend: Ceylin del Carmen Alvarado is samen met Belgische teamgenoot

Er bloeit opnieuw iets moois in wielerland en in het bijzonder bij de ploeg Alpecin-Fenix. Daar kenden ze de voorbije winter opnieuw een resem successen in het veld, maar het grootste geluk speelt zich af op privégebied.

Wereldkampioene veldrijden Ceylin del Carmen Alvarado en wegrenner Roy Jans vormen immers een koppel. Dat maakte Jans bekend op zijn Instagramaccount met een foto waarop de twee mekaar een zoen geven en met als bijschrift een hartje. Dat zegt wel genoeg. Dit bericht bekijken op Instagram ♥️ Een bericht gedeeld door Roy Jans (@royj90) op 24 Mrt 2020 om 1:42 (PDT) Alvarado is een 21-jarige Nederlandse met roots uit de Dominikaanse Republiek. De 29-jarige Roy Jans is afkomstig uit Bilzen. Verschillende achtergronden dus, maar mooi dat die twee elkaar gevonden hebben. We wensen ze alvast veel geluk samen.