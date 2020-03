Loonsafstand bij Lotto-Soudal: "Dit moet ons team overeind houden, want ik vrees voor een bloedbad"

Lotto-Soudal plaatst door de coronacrisis heel wat werknemers op technische werkloosheid. Daarnaast raakte eerder al bekend dat de spelers een deel van hun loon afstaan.

"Een maatregel die noodzakelijk was", vertelde Thomas De Gendt aan Het Laatste Nieuws. "Deels ook uit zelfbescherming. Als we met z'n allen ons volledige loon blijven opeisen, riskeren enkele grote of kleinere sponsors af te haken. Want in economisch woelige tijden is sportsponsoring het eerste waar ze op besparen.”

“Het kan de ploeg als een pudding in elkaar doen zakken. Adam Hansen, die zelf een bedrijfje runt, wees ons duidelijk op dat gevaar. Waarna het laatste greintje weerstand wegviel. Het kleine verlies voor ons kan finaal een grote winst opleveren voor het hele team.”

“Dit krijgt navolging, denk ik. Want als zelfs standvastige, begoede sponsors als de onze al in de problemen raken, houd ik mijn hart vast voor de rest van het peloton. En vrees ik voor een bloedbad."

"Hopelijk herstelt de economie zich snel. Dat is even belangrijk als de volksgezondheid. Stel je voor dat in 2021 maar 75% van het huidige ploegenbestand overleeft. Het zou een ramp zijn."