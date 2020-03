Opnieuw controverse rond Rusada: antidopingagentschap voert tijdelijk geen controles meer uit

Door de beperkingen waar we allemaal mee te maken hebben wegens de uitbraak van het coronavirus, is het voor de antidopingagentschappen uitkijken dat er geen toename van dopinggebruik ontstaat tijdens deze periode. In Rusland worden echter alle controles voorlopig opgeschort.

Dat heeft Joeri Ganoes, voorzitter van het Russische antidopingagentschap Rusada, bekendgemaakt. Dat zou het geval zijn tot 6 april. Volgende week zullen in Moskou zoals in België ook alle bedrijven gesloten zijn, behalve apothekers en voedingswinkels. Verschillende antidopingorganisaties hebben al aangekondigd hun aanpak iets te moeten bijstellen door de maatregelen die gevolgd moeten worden in de strijd tegen het coronavirus. Rusada gaat echter als enige stoppen met controleren. Alle Russische wielrenners of andere sporters kunnen dus op hun beide oren slapen indien ze toch iets mispeuteren. GESCHORST DOOR WADA Rusada heeft al geen al te beste reputatie. In 2015 werd het door het WADA geschorst nadat grootschalig dopingmisbruik in Rusland aan het licht kwam. Eind 2018 werd Rusada in ere hersteld, maar een jaar later kwam het WADA daar op terug toen bleek dat er geknoeid was met de gevraagde dopingdata.